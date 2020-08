Strage Bologna, sit-in del comitato 'E' l'ora della verità'

Questa mattina alle ore 10,30 a Modena come nelle piazze più rappresentative di ogni città italiana, i rappresentanti del Comitato 'E' l'ora della verità' si sono riuniti in un sit-in di testimonianza e sensibilizzazione sulla verità ancora 'negata' sulla strage di Bologna. Uno striscione con scritto “Bologna 2 agosto. Nessuno di noi c’era” con una ventina di persone, a debita distanza, nel rispetto delle norme anti-covid.



'Ci siamo radunati per osservare due minuti di silenzio: il primo per onorare le 86 vittime, il secondo per la verità che ancora non è stata svelata a distanza di 40 anni. Questa iniziativa è organizzata dagli italiani che credono quanto sia importante ricordare le vittime e ribadire come la giustizia non abbia mai fatto il suo corso. Tante domande, fatti evidenti, piste e ricostruzioni che non hanno mai avuto una risposta e un approfondimento. Dopo 40 anni di menzogne e stanchi della solita retorica, vogliamo che venga detta la verità. e “strage di Bologna, 40 anni di bugie. Come era stato ampiamente anticipato, non erano presenti simboli di partiti o movimenti politici'