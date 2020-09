Studenti Modena, ma non doveva essere la scuola a fornire mascherine?

A pochi giorni dall'inizio della scuola sono tante le domande senza risposta che si pongono le famiglie. Tra queste il tema delle mascherine per gli studenti. Ecco due lettere firmate giunte alla nostra redazione.



Sarà la scuola a fornire le mascherine agli studenti e al personale scolastico? Secondo le disposizioni legislative del Governo Sì, la scuola fornirà quotidianamente le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e agli studenti, grazie alla fornitura di 11 milioni di dispositivi al giorno messi a disposizione dal Commissario straordinario per l’emergenza secondo le disposizione del governo.

A me non risulta. All’IT7 scuola secondaria di primo grado Guidotti di Modena la fornitura non è a carico dell’istituto ma delle famiglie.



Nelle scuole mancano le mascherine: gli insegnanti hanno chiesto di portarle. E' uno scandalo ed è anche un problema di sicurezza e igiene. Potete far emergere la cosa? Parlo da genitore della scuola elementare Sant'Agnese-Bellaria di Modena, ma succede in molte altre scuole.