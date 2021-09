USB trasporto pubblico: 'Green Pass obbligatorio, strumento per licenziare'

'Le politiche del Governo Draghi stanno scaricando tutti gli effetti della pandemia sui Lavoratori, attraverso misure anticostituzionali che non hanno nessuna spiegazione, che non mirano a salvaguardare la salute dei Lavoratori, ma servono a discriminare e licenziare, gettando le basi per un'ulteriore arretramento dei diritti, peggioramento delle condizioni di lavoro, perdita di salario, precarietà e ricattabilità.Non solo l'obbligo del Green Pass e del suo utilizzo fuorviante, ma il mancato pagamento della malattia per chi è costretto all'isolamento fiduciario, dimostra che non esiste l'interesse di difendere i posti di lavoro, piuttosto si stringe la mano alla classe padronale per la difesa di profitti e interessi, mentre si continua ad assistere al fallimento e alla delocalizzazione di tante altre aziende'. Alle vertenze sindacali da tempo in atto sui contratti e sulle condizioni di lavoro degli operatori Seta si aggiungono quelle relative all'introduzione di nuove misure come il Green Pass. Che in caso di obbligo per i lavoratori creerebbe sui bus delle tratte locali, dove il green pass per i passeggeri non è obbligatorio, situazioni surreali: come quella in cui si troverebbero gli autisti obbligati al possesso del green pass ma obbligati anche a dividere lo spazio di un bus con centinaia di persone in transito. Punti di nuovo elencati questa mattina dai rappresentanti sindacali USB lavoro privato di Modena, nel corso del presidio davanti alla sede Seta in strada S.Anna. In occasione dello sciopero nazionale nel settore del TPL di 24 oreNuove problematiche legate a minori tutele, come l'isolamento fiduciario in caso di contatto Covid non coperto da malattia, che si aggiungono ad altre come quella legata agli autisti colpiti nel tempo da patologie fisiche che li rendono 'non più idonei alla guida e che anziché destinati ad altre funzioni all'interno dell'azienda, come previsto, vengono di fatto sospesi' - affermanno i rappresentanti sindacali.Poi i conti Seta, che per i sindacati non tornano: 'SETA chiude il bilancio in modo positivo nonostante la pandemia, ma è solo merito della gestione aziendale? Abbiamo assistito ad un continuo lamentarsi per i mancati ricavi, ma ricordiamo che in Emilia-Romagna sono stati stanziati circa 71 milioni di euro nel 2020 per ristorare le aziende e al momento 13,5 mln per il 2021; 1 mln di euro sono stati stanziati anche per permettere alle aziende di equipaggiare i bus con paratie di separazione tra la zona conducente e passeggeri e per l'installazione di distributori igienizzanti per le mani.Per il bacino modenese saranno attribuite dalla Regione maggiori risorse rispetto a quelle già consolidate, ricordando sempre che sono stati pagati i normali corrispettivi economici nonostante la riduzione del servizio.Quando si chiede di rinnovare e armonizzare i contratti di lavoro, eliminando tutte le discriminazioni normative ed economiche tra il personale, la frase è scontata: non ci soldi. Ma solo per il Personale non ci sono, per il quale siamo a chiedere solo equità e condizioni di lavoro più dignitose, mentre assistiamo al continuo peggioramento dei turni e aumento dei carichi di lavoro'Punti di rivendicazione che vorrebbero e dovrebbero essere al centro di un confronto che USB ha chiesto all'amministrazione comunale