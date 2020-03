Termina gli arresti domiciliari e va a farsi un giro: multato

Si trovava nella forma reale degli arresti domiciliari, ovvero in una permanenza obbligata in casa dettata dai suoi reati legati allo spaccio di stupefacenti e non dall'emergenza coronavirus. Arresti domiciliari che duravano da alcuni mesi. Ieri gli era stata notifica la revoca della misura restrittiva da parte del Tribunale di Modena, ed ha pensato bene, dopo mesi in casa, di farsi un giro in sella alla sua bicicletta. Un momento di spensieratezza durato poco; dopo qualche centinaio di metri, l'uomo è stato fermato da una pattuglia di carabinieri i quali, dopo una breve verifica, lo hanno multato per aver violato gli ormai noti divieti che limitano gli spostamenti se non motivati da assoluta necessità