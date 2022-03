Tira bici e pugni ai Carabinieri per evitare il controllo: arrestato

Aveva tentato di darsi alla fuga allontanandosi in sella ad una bicicletta, per evitare un probabile controllo, il 26 enne che ieri pomeriggio si trovava in viale dell'Autodromo a Modena. Un tentativo inutile considerando che i militari, proprio motivati da questo atteggiamento sospetto, lo hanno raggiunto subito. Una volta fermato il giovane ha però reagito, cercando di sottrarsi al controllo, aggredendo i Carabinieri, prima scagliando la bicicletta contro l'auto di servizio e poi provando a colpirli con calci e pugni. L'arresto è così scattato sul posto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.Un esito che porta a tre il numero di arresti effettuati nelle ultime ore dai Carabinieri. Uno di questi si riferisce a Sassuolo dove il Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 25enne per l’inosservanza degli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.Un altro arresto in violazione dell'obbligo degli arresti domiciliari riporta a Modena dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 20enne con l'accusa di evasione.I militari, nel corso delle attività di controllo delle persone sottoposte a misure restrittive della liberà personale presso il domicilio, intorno alle ore 23.30 hanno controllato il giovane fuori dall’abitazione, constatando di fatto la violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari cui era stato sottoposto in quanto indagato per una rapina commessa nel luglio scorso in provincia di Rimini.L’arrestato è stato condotto questa mattina davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo.