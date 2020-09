Tragedia a Modena, malore in casa: muore il 30enne Luca Garuti

Tragedia a Modena, ieri mattina è morto nella sua abitazione ad appena 30 anni, Luca Garuti. A stroncare la vita del giovane sarebbe stato un malore improvviso. Ex istruttore alle piscine Pergolesi di Modena, Luca Garuti aveva tenuto a 'battesimo' in acqua tantissimi bambini ed era molto conosciuto nel mondo del nuoto modenese. 'Non ci saranno più le risate, le prese in giro, i caffè veloci e i commenti di tempetion Island, ma resterai per sempre tu, nei nostri cuori e nel ricordo di tutto quello che hai lasciato qui. Fai buon viaggio Luca' - il commento lasciato sulla pagina Facebook della Sweet team Modena, la società sportiva delle Pergolesi. Il corpo senza vita del 30enne è stato trovato dalla fidanzata, ora si attende l'esito della autopsia per stabilire la causa del decesso.