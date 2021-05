Trasporti internazionali: tutto quello che c'è da sapere quando il trasloco è all'estero

Un trasloco all'estero è senza dubbio il primo passo verso una nuova esperienza. Curiosità, eccitazione e attesa sono i sentimenti più comuni, ma bisogna anche considerare il fatto che un trasferimento non è una passeggiata, soprattutto quando si esce dai confini nazionali. È importante muoversi per tempo e seguire una pianificazione.I trasporti internazionali richiedono una maggiore attenzione anche per quanto riguarda l'aspetto burocratico. Anche per questo motivo, uno degli aspetti fondamentali dell'organizzazione di un trasloco all'estero è sicuramente rappresentato dalla scelta della ditta a cui affidare il trasferimento, che può avvenire in diverse modalità.Se non viene approcciata nel modo giusto, l'organizzazione di un trasloco può essere un'enorme fonte di stress. Per poter affrontare il tutto con maggiore serenità è necessario muoversi con un discreto anticipo, pianificare per bene tutti gli step da compiere e scegliere una ditta specializzata in grado di offrire supporto in tutte le fasi del trasferimento.Sinibaldi è un'azienda leader nel settore da oltre sessant'anni, specializzata in traslochi all’interno e all’esterno dei confini nazionali. Ad esempio, i trasporti internazionali di Sinibaldi sono la soluzione ideale sia per i privati che per le imprese che sono alla ricerca di un servizio affidabile, sicuro e di qualità.Per gli spostamenti all'interno dell'Europa di solito si ricorre ai traslochi via terra, con la consegna che avviene nella data stabilita insieme al cliente. La particolarità di questa soluzione consiste nel fatto che l'intero trasloco è seguito dalla stessa squadra di lavoro. Per i trasferimenti urgenti invece si può ricorrere ai traslochi per via aerea.Si tratta della modalità più rapida e l'utilizzo di attrezzature approvate dall'Associazione Internazionale Trasporto Aereo garantisce la massima sicurezza per gli oggetti trasportati. Infine c'è il trasloco via mare: in nave possono essere caricati sia grandi quantitativi, che vengono organizzati all'interno di container, che piccoli carichi, imballati in casse create su misura.La modalità del trasporto internazionale viene scelta in relazione a quelle che sono le proprie esigenze in termini di tempistiche e di quantità di oggetti da trasportare ed in base alla distanza tra il luogo di partenza e la destinazione. La ditta Sinibaldi di, iscritta nella sezione dei trasporti internazionali dell'albo dei trasporti, organizza traslochi verso le più importanti destinazioni europee e verso altre parti del mondo.Se il trasferimento avviene all'interno dell'Unione Europea non ci sono particolari difficoltà a livello burocratico, ma le cose cambiano se ci si deve spostare al di fuori dell'UE. Sinibaldi offre un servizio di consulenza e si occupa di tutti i documenti e delle operazioni di dogana necessarie per i trasporti internazionali.Per sapere quanto può costare un trasloco internazionale basta mettersi in contatto con la ditta e chiedere informazioni, oppure si può calcolare il preventivo direttamente online. Per farlo bisogna collegarsi al sito sinibaldi.com e riempire il form. Dopo aver inserito il luogo di partenza e la destinazione, si deve compilare l'inventario delle cose da trasportare.Si deve indicare anche una data e specificare i servizi aggiuntivi che si intendono richiedere: fornitura del materiale da imballo, l'imballaggio degli interni, lo smontaggio e rimontaggio dei mobili o il servizio di custodia. Infine bisogna inserire i propri dati di contatto e cliccare sul tasto Calcola Preventivo per ricevere una stima gratuita e personalizzata del costo del trasloco.Chi deve trasferire dei quantitativi ridotti e non ha particolari urgenze può ridurre la spesa grazie al servizio di groupage. In pratica vengono raggruppati in un'unica spedizione più traslochi diretti verso la medesima destinazione: il livello qualitativo del servizio rimane invariato, ma i costi sono ridotti e quindi si può ottenere un importante risparmio.