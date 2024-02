Trasporto pubblico, Seta verso la fusione in Tper

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il documento è valido per i prossimi due anni e va ad iniziare un percorso di accentramento di alcune funzioni per poi dare una maggiore competitività sul mercato, con un cospicuo taglio di costi nel medio-lungo periodo.Si tratta di una fusione che però di fatto è già in atto da alcuni anni in quanto è vero che Tper è partecipata dalla Regione Emilia Romagna per il 46,13% ma la stessa Tper è già presente in Seta col 6,65% delle quote. Sempre Tper, tramite la holding Herm, di cui è socia al 94,95%, controlla un altro pacchetto di Seta per il 42, 84% mentre le altre quote sono degli enti pubblici modenesi, reggiani e piacentini.

Tper ha una quota anche in Start Romagna per il 13,91% per cui si può dire che l'interesse dell'azienda dei trasporti per le “sorelle” Seta e Start parte da lontano.

Per il trasporto pubblico modenese si tratterebbe di una evoluzione, dato il bilancio in sostanziale pareggio per il 2022, e i disservizi e la mancanza di personale che caratterizzano il periodo attuale.



L'obiettivo della fusione sarà quello di migliorare i servizi e i bilanci, pur avendo una società Bologna-centrica, sia come partecipazioni societarie (con il comune e la città metropolitana che, unite assieme nelle quote andrebbero a sfiorare il 40% secondo il protocollo d'intesa); sia come gestione dell'intera struttura. Secondo il presidente di Seta Alberto Cirelli, gli autobus e i loro autisti rimarranno nei bacini di utenza in cui sono attualmente.

Stefano Bonacorsi