Truffa postamat, nuovo caso, giovane alleggerita di 800 euro

Nuovo truffa, l'ultima di una lunga serie, messa a segno attraverso la tecnica della ricarica della tessera postamat. Vittima una ragazza di San Felice che su un sito di annunci on-line aveva messo in vendita una ciclette da camera per un valore di 800 euro. Una coppia risponde all'annuncio, si mostra interessata all'acquisto ma per effettuare il pagamento anticipato per ricevere la merce convince la ragazza a recarsi allo sportello automatico dove, dicono, è più facile ed immediato procedere con l'accredito della somma. I due guidano la ragazza al telefono dettandole le operazioni da fare, e facendole fretta con la scusa che il tempo a disposizione per le operazioni allo sportello è contingentato. Nella fretta di ricevere la cifra, i due chiedono ed ottengono dalla ragazza il suo numero di carta; carta che anzichè essere ricaricata di 800 euro viene svuotata dello stesso importo. Quando la ragazza si accorge quanto è successo è troppo tardi. L'unica cosa è denunciare il fatto. I Carabinieri attuano le verifiche che portano ad un 29enne albanese e ad una italiana di 40 anni, residenti fuori provincia e nei confronti dei quali scatterà la denuncia per truffa.