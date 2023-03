Tutto quello che c’è da sapere per una vacanza in catamarano in Grecia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il tuo viaggio potrebbe cominciare dall'isola di Santorini, dove potrai visitare la famosa caldera e ammirare uno dei tramonti più belli del mondo. Poi potrai navigare verso l'isola di Mykonos, famosa per le sue feste e le spiagge di sabbia bianca. Da lì, potrai proseguire verso l'isola di Paros, dove potrai rilassarti sulla spiaggia di Golden Beach e fare snorkeling nelle acque cristalline della baia di Naoussa.Il tuo viaggio potrebbe poi portarti all'isola di Naxos, dove potrai visitare il Tempio di Apollo e fare un'escursione nel bellissimo entroterra dell'isola.Infine, potrai navigare verso l'isola di Milos, famosa per le sue spiagge di sabbia bianca e le acque turchesi, e visitare le sue suggestive grotte e insenature.Mentre navigherai tra queste isole, potrai gustare la deliziosa cucina greca a bordo del tuo catamarano, ammirare i tramonti mozzafiato e dormire sotto le stelle. Inoltre, avrai l'opportunità di fare molte attività come nuoto, snorkeling, pesca, escursioni e molto altro. In sintesi, una vacanza in catamarano in Grecia sarà un'esperienza indimenticabile che ti porterà a scoprire la bellezza delle isole greche, a rilassarti e a vivere momenti indimenticabili a contatto con la natura e il mare.Ci sono diverse opzioni per il noleggio di un catamarano in Grecia . Ecco alcune delle principali:· Noleggio online: ci sono diversi siti web dove puoi noleggiare catamarani in Grecia online, che forniscono dettagli su imbarcazioni e itinerari.

Tra i più diffusi c’è sicuramente GlobeSailor.

· Agenzie di noleggio: ci sono diverse agenzie di noleggio di barche in Grecia che offrono catamarani. Potrai trovare queste agenzie nei porti principali dell'isola, come ad esempio Atene, Mykonos, Santorini, Corfù, Rodi e Creta.

· Charter di catamarani: alcune società di charter di barche in Grecia offrono catamarani. Queste società ti consentono di noleggiare il catamarano con skipper e servizio di equipaggio, il che ti permetterà di rilassarti e goderti la vacanza.

· App di noleggio: ci sono anche alcune app di noleggio di barche, che ti consentono di noleggiare un catamarano in Grecia.

Indipendentemente dal metodo che scegli, è importante scegliere un’azienda affidabile e professionale e controllare attentamente i termini e le condizioni del contratto di noleggio. Inoltre, assicurati di avere tutte le autorizzazioni e le licenze necessarie per noleggiare un catamarano in Grecia.



Cosa sapere prima di iniziare la navigazione in Grecia



Per noleggiare e guidare un catamarano in Grecia bisogna essere in possesso della patente nautica e bisogna assicurarsi che questa sia in corso di validità. Quella conseguita in Italia è valida anche per la Grecia. Qualsiasi mezzo ad alta velocità, che sia un gommone, un catamarano o una moto d’acqua, richiede il possesso della patente nautica. Inoltre, per il catamarano, ma anche per altri mezzi nautici, è necessario che siano due le persone a bordo in possesso del titolo di guida, ovvero il comandante e una seconda persona anche con la patente nautica di tipo A.