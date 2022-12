Un rave contro il DL Rave sabato a Bologna

Una 'street rave parade' a Bologna, come ai tempi degli epici scontri tra l'allora sindaco Sergio Cofferati, la sinistra e i centri sociali: il tam-tam sui social lancia l'appuntamento per sabato, così come in altre città italiane, per prendere posizione (a suon di musica), contro il cosiddetto dl Rave approvato proprio oggi al Senato.'Il 17 dicembre ci uniamo alle chiamate di Napoli, Firenze e Torino per contaminare le strade di Bologna', è un passaggio del comunicato diffuso online, che non dà indicazioni su orari e luoghi della parata. 'La libertà di aggregazione dei free party- continua il testo- diventa un pericolo nazionale in nome di una salute e di una sicurezza strumentalizzate per restringere ancora di più lo spazio di possibilità e di azione di tutti'.Questo mentre 'si continuano a criminalizzare le persone che usano sostanze non legali in contesti autogestiti, nonostante l'uso massificato di sostanze legali come tabacco, alcool e psicofarmaci (causa ben maggiore di morti e malattie correlate ogni anno rispetto a sostanze illegali)', è un altro passaggio. 'Nei free party sono quasi sempre presenti interventi di riduzione del danno e primo soccorso sia autogestiti sia di servizi istituzionali, col risultato tangibile della diminuzione dei problemi sanitari. Il governo Meloni- prosegue la nota- ha già annunciato di smantellare proprio i servizi pubblici che fanno interventi di riduzione del danno: si dovrebbe invece potenziarli, anche in locali e discoteche'. Sabato, dunque, 'i nostri corpi balleranno e le nostre casse suoneranno attraversando da nord a sud alcune grandi città italiane, mentre contemporaneamente in diverse città francesi si moltiplicheranno street parade di protesta in solidarietà con la nostra mobilitazione'.