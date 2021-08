Crisanti a La Pressa: 'Usare una mascherina FFP2 protegge più del vaccino'

Presente e futuro della pandemia che, forte della variante Delta, rende impossibile il raggiungimento della immunità di gregge e apre uno scenario ricco di incognite sul prossimo autunno, compreso quello di una terza dose non ancora autorizzata. Sono alcuni degli aspetti trattati nell'intervista telefonica con il Prof. Andrea Crisanti. Per il virologo 'il Green pass non rappresenta uno strumento di sanità pubblica ma serve per spingere, per non dire costringere, a vaccinarci. Crea ambienti più sicuri, ma non ambienti sicuri. Perché le persone vaccinate, anche con due dosi, con la variante Delta si possono infettare e possono infettare, sebbene abbiano una probabilità sicuramente inferiore di sviluppare malattia grave e andare in rianimazione. Col Green pass creiamo ambienti relativamente più sicuri ma io consiglio anche in questi ambienti, di continuare ad utilizzare una mascherina FFP2 che protegge più che il vaccino. Che poi il pass serva a far vaccinare le persone non ci sono dubbi e io sono favorevole che si vaccinino più persone possibile”.Molto netto nella risposta alla domanda sull'introduzione del 35% massimo della capienza di pubblico consentita nei palasport, che ha scatenato la reazione del mondo dello sport a partire da Modena Volley: 'Senza alcun presupposto scientifico. Ripeto, a patto che venga usata correttamente, è molto più efficace una mascherina FFP2 e l'utilizzo corretto potrebbe garantire percentuali di capienza maggiori'.Crisanti ritiene che per il futuro sia necessario un radicale cambio di strategia nella gestione della pandemia. 'Lo scenario che vedo per l'Italia? Quello dell'Inghilterra. Modello da seguire? Quello applicato a Singapore dove si registrano pochi casi. Uno dei punti di forza è la sorveglianza. La vaccinazione in strada e nei camper anche per minori? Una goccia nel mare. L'immunità di gregge con la variante Delta non è raggiungibile. Anche se vaccinassimo tutta la popolazione. Lo ripeto, il punto è cambiare strategia'Gi.Ga.