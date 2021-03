Vacanza alle Dolomiti di Brenta: ecco cosa non perdersi

La primavera è ormai arrivata e, insieme a lei, la voglia di concedersi finalmente un po’ di tempo all’aria aperta e a contatto con la natura. Una vacanza alle Dolomiti di Brenta è l’ideale così per staccare la spina e ricaricarsi, anche nel caso in cui non ci si voglia spostare troppo da casa: questa zona del Trentino Alto-Adige offre, infatti, moltissime attrattive e non solo per gli amanti della montagna. Vediamo insieme le principali.L’abbondanza di sentieri alpinistici, vie ferrate, percorsi di trekking rende inevitabilmente la regione meta ambitissima tra gli amanti di arrampicate e camminate ad alta quota. Il Parco Nazionale Adamello Brenta, del resto, è una delle aree verdi protette più grandi e importanti di tutta Italia e riserva a chi ha la pazienza di esplorarlo scorci paesaggistici senza uguali, la bellezza davvero incontaminata della natura, oltre alla possibilità di “disconnettersi” completamente dal tran tran della vita quotidiana e della vita di città.Questo non vuol dire che, se non sei pratico con scarponi e zaini da trekking, dovresti rinunciare del tutto a una vacanza alle Dolomiti del Brenta. In zona ci sono percorsi adatti a tutti, anche ai più piccoli: durante la primavera soprattutto puoi optare, per esempio, per una passeggiata tra i meleti della Val di Non e goderti l’atmosfera magica della loro fioritura e quando non fa ancora troppo caldo è il periodo ideale anche per un giro in bicicletta (per i più “pigri” ci sono operatori che offrono la possibilità di scegliere anche la versione elettrica) nella Val Rendena.Gran parte delle escursioni organizzate in zona si concludono, poi, con una puntata al lago: il Trentino in generale, e la zona del Brenta in particolare, sono famosi del resto per la presenza di alcuni dei più bei laghi italiani. Puoi approfittarne per scattare foto, se sei appassionato di fotografia, o per ammirare il tramonto o semplicemente per goderti la vista delle loro acque cristalline. Ai primi caldi, però, quando la zona non si è ancora riempita di turisti, anche un picnic sulle rive del lago non è un’idea così irrealizzabile. Considera, poi, che soprattutto in prossimità dei laghi più grandi e di quelli più frequentati dai turisti ci sono aree attrezzate dove puoi provare, tra l’altro, sport acquatici e sport estremi.Se sei la persona che all’adrenalina di attività come queste preferisce il comfort di un bel pranzo con vista, però, decisamente più al caso tuo fanno i rifugi di montagna dove provare piatti tipici del posto come salumi, pane fatto in casa, strudel. Non è detto, del resto, che una vacanza alle Dolomiti di Brenta debba mancare, per forza, di momenti decisamente più leisure: in zona si trovano località tra le più rinomate come Madonna di Campiglio, Cleves, Molveno che attraggono i visitatori con i loro centri caratteristici e le loro attività ricreative.Anche in considerazione di questo, dell’abbondanza di cose da fare e di esperienze da vivere alle Dolomiti del Brenta, è fondamentale scegliere per il proprio soggiorno una località centrale, ben collegata e a pochi minuti dai principali punti d’interesse. Un’idea? Vedi disponibilità su www.alphotelmilano.it di stanze e altre sistemazioni.