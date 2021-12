Vacanze di Natale, il 97% degli italiani resterà in Italia

(10 milioni 454 mila) o Capodanno (4 milioni 381 mila) r. Per le vacanze di Natale infatti il 94,6% resterà in Italia contro un 5,4% che sceglierà l'estero.Analogo andamento per Capodanno con il 97,0% degli italiani rimarrà dentro ai confini nazionali, mentre il 3,0% opterà per l'estero. Inoltre, in entrambi i periodi circa. E' quanto emerge dall'indagine dell'istituto Acs Marketing Solutions perA Natale la classifica delle destinazioni italiane preferite vede in testa la montagna (25,9% dei casi), seguita dalle città diverse da quella di residenza (25,4%), dalle città d'arte (20,0%) e dal mare (14,0%).Per l'ultimo dell'anno invece gli italiani si dirigeranno soprattutto verso città diverse dalla propria (44,1%), località di montagna (23,1%) e località d'arte (17,4%).Chi va all'estero si dirigerà soprattutto verso le grandi capitali europee (83,3%) e i parchi divertimento europei (16,7%). Per la scelta dell'alloggio, si darà priorità alla casa di parenti o amici (oltre il 40%), mentre il 27% opterà per il comfort dell'ospitalità alberghiera. A Natale gli italiani in vacanza dormiranno in media 6,9 notti fuori casa per una(comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti)(724 per chi rimarrà in Italia e 1.990 per chi andràall'estero). Il giro d'affari sarà di circa 8,4 miliardi di euro.