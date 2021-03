Vaccinazioni Modena, due ore in fila davanti all'ex Aeronautica

Lunghe file oggi pomeriggio davanti al centro vaccinazioni Hangar 3 dell'ex Aeronautica in strada Minutara a Modena. Tante le persone anziane costrette ad attendere di essere sottoposte al vaccino, una fila a piedi che per alcuni si è protratta per oltre due ore. Sul posto anche la polizia locale di Modena.Ricordiamo che, proprio a causa delle file già registrate, in via Minutara è stata montata nel pomeriggio di sabato una nuova tensostruttura della Protezione Civile di 120 metri quadrati per agevolare le procedure di somministrazione, in particolare le fasi di ingresso e informazione. L’Azienda Usl si era scusata con i cittadini per il disagio ricordando come sia fondamentale presentarsi con tutta la documentazione già compilata e rispettando l'orario dell'appuntamento.