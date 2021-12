Vaccini 5-11 anni, solo il 7% ha disdetto, l'Ausl prevede 60% di adesioni

Su 43.000 sms inviati negli ultimi giorni a genitori di bambini di fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, l'appuntamento per la vaccinazione è stato disdettato da circa 3000, pari 7%. E' il primo indicativo dato che emerge dalla risposta delle famiglie alla proposta di vaccinare volontariamente i bambini dai 5 anni, legata ad una autorizzazione arrivata per l'Italia solo alcuni giorni fa. In generale, anche sulla base delle risposte arrivate ai questionari inviati le scorse settimane che indicavano una percentuale possibile di adesioni al 50%, il dato di oggi fornito dal Direttore Generale Ausl nel consueto incontro stampa settimanale alla presenza anche della responsabile del piano vaccinale in provincia di Modena Silvana Borsari, andrebbe oltre le aspettative.In una fascia di età in cui i contagi, pur senza conseguenze rilevanti in termini di sintomatologie e tantomeno di ospedalizzazioni, si aggirano a livelli importanti, a circa 630 per 100.Gi.Ga.