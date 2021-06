Vaccino a mRna e miocarditi nei giovani: 'Raro effetto collaterale'

Negli Usa vi sono stati 1.226 casi di miocardite o pericardite segnalati al sistema di sorveglianza americano Vaccine Adverse Event Reporting System dopo la somministrazione di circa 300 milioni di dosi di vaccini mRna Covid da Pfizer e Moderna. Parliamo di 267 casi di miocardite e pericardite segnalati dopo aver ricevuto una dose dei vaccini mRna e 827 segnalati dopo due dosi fino all’11 giugno. A questi si aggiungono 132 segnalazioni aggiuntive, nelle quali il numero di dosi ricevute è sconosciuto. I casi sono stati osservati prevalentemente in adolescenti di sesso maschile e giovani adulti.Ora la Food and Drug Administration potrebbe aggiungere un’avvertenza ai vaccini a mRna proprio su questi rari casi di miocardite, infiammazione cardiaca, negli adolescenti e nei giovani. La ha annunciato oggi l’agenzia dopo che si è riunito il Comitato consultivo dei Cdc (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie). Parallelamente però i medici americani confermano che 'i vaccini sono sicuri ed efficaci' e prevengono la malattia da Covid-19 e 'incoraggiano vivamente tutti coloro di età pari o superiore a 12 anni che hanno diritto a riceverli a vaccinarsi, poiché i benefici della vaccinazione superano di gran lunga qualsiasi danno'.

