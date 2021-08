Vaccino ai 12enni, in Puglia è partita la campagna scuola per scuola

E' iniziata in Puglia una campagna vaccinale dedicata agli studenti con chiamata attiva da parte delle Asl, scuola per scuola.A dare l’avvio alle operazioni vaccinali con corsie dedicate agli studenti questa mattina l’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco che ha fatto visita all’hub vaccinale di Noicattaro, l’assessore all’Istruzione Sebastiano Leo e il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce. Sono 170.684 i ragazzi di 12-19 anni che in Puglia hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, con una copertura con prima dose complessiva del 53,14 per cento, percentuale che supera la media nazionale che è del 48,57 per cento.Del resto sono migliaia le vaccinazioni degli studenti ‘scuola per scuola’ programmate in Puglia a partire da oggi. L’Asl Bari, ad esempio, ne ha programmate oggi 1.500, e già 4.000 nel corso della settimana. 1.000 gli studenti che si vaccineranno oggi a cura di Asl Lecce. Stessa programmazione è in corso in tutte le Asl. Nell’hub vaccinale nel palazzetto dello sport Sandro Pertini a Noicattaro, dove si è tenuto il punto stampa odierno, sono state eseguite 200 somministrazioni riservate agli studenti dell’istituto comprensivo De Gasperi Pende.In provincia di Bari sono stati già vaccinati 66mila ragazzi, come confermato dal direttore generale della Asl di Bari Antonio Sanguedolce: 'La campagna dedicata agli studenti nella fascia d’età 12-19 anni è già partita da diverse settimane, tant’è che abbiamo già vaccinato il 64% dell’intera popolazione in età scolare'.