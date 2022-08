Vaccino, Ausl Modena rilancia: 'Quarta dose by night per over 60enni'

'Torna l’appuntamento con le vaccinazioni “by night”, l’iniziativa su prenotazione organizzata dall’Azienda Usl di Modena presso il Punto vaccinale di Modena e rivolta alle persone over 60 anni, domiciliate in uno dei comuni della provincia di Modena, che devono eseguire la quarta dose del vaccino anti-Covid'. A comunicarlo in una nota è la stessa Ausl modenese.'Dopo l’ottimo riscontro ottenuto nel corso dei 6 appuntamenti svolti tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, con quasi 1.800 vaccinazioni eseguite, sono state fissate in calendario altre due sedute straordinarie, martedì 30 agosto e giovedì 1° settembre, sempre dalle ore 18 alle 22 presso l’Hub vaccinale di Strada Minutara 1 a Modena. Come per le altre date, l’accesso è su prenotazione, che è possibile effettuare sin da ora attraverso la pagina dedicata sul portale Ausl - fa sapere l'azienda sanitaria - Le vaccinazioni “by night” rappresentano un’offerta alternativa all’appuntamento fornito tramite SMS dall’Azienda sanitaria, il cui invio si è concluso nelle scorse settimane. Sono circa 80.000 le quarte dosi (second booster) eseguite ad oggi in tutta la provincia'.