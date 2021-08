'Vaccino, mi spaventa la divisione in salvati e sommersi di Girardis'

Caro Direttore, ho letto oggi l’intervista sul Corriere della Sera della giornalista Margherita de Bac al professor Girardis, direttore del reparto rianimazione Covid del Policlinico di Modena e mi sono davvero spaventato. Costui divide il mondo, come Primo Levi, in salvati e sommersi. Si salvano solo coloro che identificano nel vaccino l’unico strumento di prevenzione al Covid mentre tutti gli altri sono dannati.E giù testimonianze di sinceri pentimenti e confessioni di ospiti del suo reparto; allo stesso modo se si interrogassero i parenti di Camilla (lei è morta per il vaccino) qualche dubbio sarebbe lecito affiorasse. Ma quello che mi ha davvero spaventato è l’identificazione dei malati in categorie con la preoccupazione (del direttore) che si “possano verificare episodi spiacevoli” nei riguardi di particolari malati. Capisco il caldo le mascherine e le tute (ma a proposito i sanitari non sono tutti stravaccinati?) ma queste affermazioni sono non solo pericolose ma anche offensive nei confronti del personale sanitario. Personalmente continuo a visitare e a curare i malati Covid a domicilio (vaccinati e non vaccinati) indossando una doppia mascherina e con attente norme igieniche.Ndr: Nella intervista al Corriere di oggi Girardis dice di dividere i suoi pazienti 'in tre categorie. Chi non si è vaccinato per paura, No vax e negazionisti. I primi chiedono aiuto, conforto. Riconoscono l’errore, riconoscenti verso medici e personale. I negazionisti sono convinti che il Covid sia un’invenzione del sistema e ne rifiutano l’esistenza fino a quando non riescono più a respirare e hanno bisogno di ossigeno per sopravvivere. Abbiamo qui un’intera famiglia, padre, madre e figlio. Il problema è che sono persone difficilmente gestibili. L’uomo non voleva salire in ambulanza, quando è arrivato al Pronto soccorso gridava che sarebbe andato via dopo pochi minuti. Solo quando si è risvegliato in rianimazione, dopo giorni di intubazione, si è convertito e ha ammesso l’esistenza del Covid. Con loro il dialogo è difficile all’inizio, hanno un atteggiamento ostile nei confronti dei sanitari con i quali manca armonia. Temono di non essere assistiti come gli altri per la nomea di negazionisti e rivendicano gli stessi diritti, però allo stesso tempo rifiutano le cure. Ci sono momenti di tensione in reparto. Gli infermieri sono segnati da fatica e sofferenza interiore. Hanno visto tanti malati morire e il confronto con gente che nega una realtà così dolorosa rischia di generare scintille. Temo si possano verificare episodi sgradevoli. Infine i no vax riconoscono l’esistenza del Covid ma sono contro i vaccini, barricati dietro le solite motivazioni. Non ci sono prove che funzionino, i danni si vedranno negli anni perché modificano il genoma umano, non voglio diventare suddito delle lobby industriali, eccetera. Una volta guariti si scusano per aver fatto tanta propaganda negativa sui social'.