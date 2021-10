Vaccino, Svezia e Danimarca sospendono Moderna per i minorenni

Svezia e Danimarca hanno sospeso l'uso del vaccino Covid Moderna rispettivamente per gli under 20 e gli under 18 dopo le segnalazioni di possibili rari effetti collaterali cardiovascolari.L'agenzia sanitaria svedese ha affermato che sospenderà l'uso del vaccino per le persone nate dal 1991 (quindi under 20) poiché i dati indicavano un aumento di miocardite e pericardite tra i giovani e i giovani adulti che erano stati vaccinati. Tali condizioni comportano un'infiammazione del cuore o del suo rivestimento. 'La connessione è particolarmente chiara quando si tratta del vaccino Spikevax di Moderna, specialmente dopo la seconda dose', ha detto l'agenzia sanitaria.La Danimarca ha affermato invece che, pur utilizzando il vaccino Pfizer/BioNTech come opzione principale per le persone di età compresa tra 12 e 17 anni, ha deciso di sospendere la somministrazione del vaccino Moderna alle persone di età inferiore ai 18 anni secondo un 'principio di precauzione'.Le azioni di Moderna sono crollate e stamattina registrano un meno 9%.