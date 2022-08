Vaiolo delle scimme, crescono i contagi in Italia

Cresce in Italia il numero dei contagi di vaiolo delle scimmie. Secondo l'ultimo bollettino reso noto dal ministero della Salute, i casi sono arrivati a 760, con un incremento di 20 rispetto all'ultima rilevazione. Gli uomini sono ancora i più colpiti, i contagi sono 749, mentre il numero delle donne affette da Monkeypox è pari a 11. I casi collegati a viaggi all'estero sono 205. Con 322 contagi, la Lombardia è la regione maggiormente colpita. A seguire il Lazio, con 138 casi, e l'Emilia Romagna, con 75. Non si registrano casi di vaiolo delle scimmie, invece, in Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Valle d'Aosta.

