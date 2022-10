Viale Reiter e Fabrizi, ultimi ciak del film Ferrari: circolazione bloccata

Si concentrano su largo Garibaldi e sui viali Reiter e Fabrizi le attività legate alle ultime fasi delle riprese in centro storico del film del regista Michael Mann dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari. Lunedì 24 e martedì 25, infatti, la produzione prevede di “girare” alcune scene la cui necessità è emersa solo in queste fasi conclusive dell’attività cinematografica e di conseguenza saranno operate alcune modifiche alla viabilità cittadina.In particolare, è prevista la temporanea sospensione della circolazione stradale, per il tempo necessario allo svolgimento delle riprese, in largo Garibaldi e viale Reiter dalle ore 9 alle 16 di lunedì 24 e di martedì 25. Saranno attivati, quindi, divieti di sosta dall’1 di lunedì 24 a mezzanotte di martedì 25 in viale Reiter (nel tratto tra via Ricci e largo Garibaldi), sul lato sud di largo Garibaldi (nel tratto tra viale Trento Trieste e via Andreoli) e in viale Fabrizi (nel tratto tra largo Garibaldi e via Contri). Per il servizio di trasporto pubblico sono previste deviazioni nei percorsi.Il Comune di Modena insieme a Emilia-Romagna Film Commission sta collaborando con la produzione dell’opera cinematografica dedicata a un simbolo di Modena e della Motor Valley.