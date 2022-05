Non è reato: presidio contro l'uso 'distorto' del modello 45

A Modena, come in numerose procure d'Italia, il comitato Governo del Popolo ha organizzato questa mattina un volantinaggio contro il modello 45, il modello nel quale vengono inserite le denunce di fatti non costituenti reato. Una decina i rappresentanti del Comitato presenti e distribuiti davanti agli uffici giudiziari e impegnati a spiegare le ragioni della protesta. Per gli esponenti del comitato il problema affonda le radici già negli '80. Nel 1989, in particolare, il cambio del codice di procedura penale e l'introduzione del modello 45 avrebbe consentito di annullare già a priori gli effetti di denunce e processi.Il rischio consisterebbe sostanzialmente nel fatto che il p.m. titolare di un “modello 45” potrebbe pregiudizialmente conferire a tali fascicoli un rilievo marginale o pronosticare superficialmente un esitoscontato (nel senso dell’archiviazione amministrativa).I presidio di Modena continuerà nella giornata del 24.