L'app di tracciamento dei cellulari (e solo in un secondo momento delle persone), creata individuare ed informare i possessori di un eventuale contatto con individui positivi nella fase due dell'emergenza, al termine della quarantena collettiva in casa, potrebbe non raggiungere gli effetti sperati. Leggendo l'ordinanza sulla tipologia e sul funzionamento emergono infatti diversi limiti. Soprattutto sul fronte applicativo.



L’applicazione di contact tracing chiamata 'Immuni' e scelta dalla task force del governo funzionerà su base volontaria (bisognerà scaricarla volontariamente), ma soprattutto funzionerà solo attraverso il bluetooth. Che difficilmente è attivato sui nostri dispositivi, soprattutto durante gli spostamenti. Il bloutooth fonda il funzionamento della app. Perché è attraverso la connessione wireless che connette due dispositivi a breve distanza che il sistema registrerà la prossimità tra cellulari delle persone con i quali il soggetto è venuto a contatto. Un contatto che può essere registrato se sul dispositivo è stata attivata la app ed è stato attivato il bluetooth



Il sistema non ha l’obiettivo di geolocalizzazione ma quello di tracciare per un determinato periodo di tempo degli identificativi criptati dei cellulari con il quale il soggetto positivo al virus è entrato in stretto contatto. Questo accade solo se in entrambi i cellulari è presente l'applicazione di tracciamento.

Come funziona

I cittadini scaricano l’app e iniziano ad utilizzare l’applicazione che crea un registro dei contatti in cui ci sono tre informazioni:

1. qual è il dispositivo con il quale sono stato in contatto

2. a che distanza

3. per quanto tempo

Qualora il soggetto risulti positivo a seguito di un test, l’operatore medico autorizzato dal cittadino positivo, attraverso l’identificativo anonimo dello stesso, fa inviare un input/messaggio di alert per informare tutti quegli utenti identificati in modo anonimo che sono entrati in contatto con lui.

Il sistema di tracciamento digitale si legge sull’ordinanza potrà “aiutare anche ad identificare individui potenzialmente infetti prima che emergano sintomi e, se condotto in modo sufficientemente rapido, può impedire la trasmissione successiva dai casi secondari”