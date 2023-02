È morto Maurizio Costanzo, aveva 84 anni

Aveva iniziato la carriera giornalistica all’età di 18 anni nel giornale Paese Sera. Negli anni ’60 aveva cominciato anche a svolgere il ruolo di autore radiofonico e sceneggiatore. E aveva lavorato anche nel mondo della musica: Costanzo è il co-autore del testo di ‘Se telefonando’, canzone portata al successo da Mina nel 1966.Negli anni ’70 e ’80 Maurizio Costanzo era diventato uno dei volti più riconoscibili della televisione: prima alla Rai, con uno dei primi esempi di talk show, ‘Bontà loro‘, e poi con il passaggio Mediaset e la conduzione della trasmissione che è diventato il suo più grande successo, il ‘Maurizio Costanzo Show‘, in onda dal 1982 al 2009 e poi dal 2015 a oggi. Un altro programma a cui Costanzo è stato legato a lungo è ‘Buona domenica’, in onda dal 1985 al 1987 e poi dal 1991 al 2008.Parallelamente alla carriera televisiva, Costanzo aveva continuato a portare avanti quella di sceneggiatore, scrivendo diverse piece teatrali.

