Dalle prime ricostruzioni parrebbe che la Ford sulla quale viaggiava la famiglia di 5 persone abbia sbandato, ribaltandosi e iniziando a rotolare su se stessa coinvolgendo una seconda auto. I materiale perso dalla Ford avrebbe poi fatto sbandare una terza auto il cui conducente non avrebbe riportato gravi conseguenze.Notevole l'impatto sulla circolazione autostradale e secondaria a causa della chiusura del tratto autostradale in direzione nord. Ai diretti verso Milano, si consiglia di uscire a Modena sud e percorrere la viabilità ordinaria per rientrare poi in autostrada a Modena nord.Articolo in aggiornamento