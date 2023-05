Accerchiano picchiano e rapinano 25enne: arrestati dai Carabinieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Gravissimo episodio ieri sera a Modena finito con l'arresto di due uomini. Responsabili della violenta aggressione a scopo di rapina, nei confronti di un 25enne. IL giovane stava tornando dal lavoro, in bicicletta, quando è stato accerchiato da un gruppo di persone. Una di queste lo colpisce al volto con un pugno facendolo cadere. Il ragazzo prova a reagire ma viene colpito da una raffica di calci e pugni. Una volta terra gli aggressori provvedono a prendergli cellulare e bicicletta, con cui uno di loro prova a darsi alla fuga. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine e l'arrivo dei Carabinieri che riescono ad individuare due aggressori. Uno è in sella alla bicicletta appena rubata e l'altro sta fuggendo a piedi. Quest'ultimo prova divincolarsi e genera una collutazione con il militare, ma viene bloccato. Insieme al complice viene trasportato in caserma. Ma qui un altro tentativo di reazione. Uno dei due si scaglia con la testa contro il muro, ma l'impatto viene frenato dal Carabiniere. Riporterà solo una piccola contusione. Dopo la notte in Caserma sono stati tradotti in carcere a disposizione del giudice