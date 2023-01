Aereo turismo scompare dai radar: ricerche in Appennino modenese e reggiano

L'allarme nel primo pomeriggio. Il velivolo leggero decollato dal Campo Volo di Reggio Emilia ha interrotto le comunicazioni con il centro controllo, in una zona montuosa

Squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono state attivate, nel primo pomeriggio di oggi, dall'Aeronautica Militare per controllare alcune zone dell'appennino Modenese e Reggiano, in seguito alla scomparsa dai radar di un velivolo. Si tratta di un aereo da turismo di colore bianco, decollato dal Campo volo di Reggio Emilia, e che ha interrotto le comunicazioni con il centro di controllo del traffico aereo proprio mentre sorvolava la zona montana. Oltre alle squadre territoriali del Soccorso Alpino delle provincie di Reggio Emilia e Modena, sono impegnati nelle ricerche - coordinate dall'RCC dell'Aeronautica Militare - anche i Carabinieri, personale del 118 ed Vigili del Fuoco, questi ultimi con l'impiego di un elicottero.



Notizia in aggiornamento





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.