Aggredito e tagliato per rubargli il cellulare

L'aggressore gli si è avvicinato inveendo contro di lui, dicendo che lo stava riprendendo con il telefonino. Attimi di smarrimento per un 55enne modenese che sabato mattina si stava spostando a piedi, tra piazzale Boschetti e i giardini Ducali, nei pressi di corso Canalgrande, in centro a Modena. Nemmeno il tempo di negare una ripresa nei confronti dell'uomo e questo gli era già addosso. Il malvivente avrebbe estratto un oggetto affilato dalla tasca e avrebbe iniziato a colpirlo alle braccia provocandogli diversi tagli, per poi sfilargli il cellulare nel frattempo riposto nella tasca. L'uomo era sanguinante e senza telefono. Ha chiesto aiuto ad alcuni passanti che hanno chiamato il 118 ed in sanitari che lo hanno accompagnato in ospedale. Ferite fortunamente non gravi ma tali da lasciarlo sotto shock. L'uomo, a quanto si apprende, avrebbe presentato solo in queste ore denuncia formale alla Polizia di Stato che starebbe ricostruendo l'accaduto partendo dal suo racconto