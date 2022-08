Ancora un furto al bar di via Canalchiaro: è il terzo in un anno

Ancora un furto, il terzo in poco più di un anno, al bar-ristorante Antica Ferramenta di Corso Canalchiaro a Modena.'Complice la protezione del perenne cantiere di Corso Canalchiaro ieri sera intorno alle 22 abbiamo subito un furto con scasso al civico 87, il locale adibito a magazzino a pochi metri dal ristorante - spiega il titolare Stefano Bellei -. Protetti dall'oscurità e dalle transenne, i ladri hanno scassinato la porta facendo razzia, completamente indisturbati, di casse di bibita, di vino e tegami professionali. Il tutto mentre io e mia moglie a pochi metri di distanza stavamo lavorando e servendo i clienti. Quando mi sono accorto del furto ho immediatamente telefonato alla polizia municipale. Ho descritto la merce rubata nella convinzione che, se gli agenti avessero notato qualcuno in centro con pentole in mano, potessero fermarlo.2A quel punto ho chiamato i carabinieri che sono immediatamente giunti sul posto, hanno raccolto la descrizione della merce rubata e hanno garantito una attenzione in tal senso nei controlli in centro - afferma Bellei -. Resta la delusione per l'atteggiamento della polizia locale: io ricordo bene quando i vigili urbani, solo pochi mesi fa, entravano nei locali controllando green pass a tutte le ore pronti, in caso di segnalazioni di 'assembramento di tre persone', a correre per sanzionarti fieri nell'agire per la sicurezza. Ora, davanti alla segnalazione di un furto, la risposta è stata questa. Così non va bene'.