Appello Aemilia, chiesti 13 anni per Augusto Bianchini

La Procura generale di Bologna chiede pene più alte, rispetto a quelle comminate in primo grado, per l'imprenditore edile modenese Augusto, per sua moglie Bruna Braga e per il figlio Alessandro. Nell'udienza odierna dell'appello del processo Aemilia, in corso nell'aula bunker del carcere bolognese della Dozza, l'accusa non si è limitata a chiedere la conferma delle condanne di primo grado - nove anni e 10 mesi per Augusto, condannato anche per concorso esterno in associazione mafiosa, quattro anni e sei mesi per Braga e tre anni per Alessandro- ma ha chiesto anche di accogliere l'appello contro l'assoluzione dei tre per la vicenda dell'amianto seppellito nei cantieri della ricostruzione post-sisma. Complessivamente, dunque, sono stati chiesti 13 anni per Augusto, sette per la moglie e cinque per il figlio. Per un altro imputato, Francesco Pio Passiatore, assolto in primo grado, e' stata invece chiesta una condanna a sei anni.