Aggredì per rapina due giovani, scatta l'arresto ma è già in carcere

Solo al momento di eseguire l'ordine di arresto disposto dalla Procura, gli agenti della Polizia di Stato che dopo un mese e mezzo di indagini erano arrivati alla sue identità, si sono resi conto che l'uomo cha stavano cercando, indiziato del reato di rapina, era già in carcere, per una tentata rapina commessa sempre a Modena. L'uomo, a cui è stato notificato il nuovo arresto in carcere, è un 27enne tunisino. Il 5 settembre, in via Berengario, a Modena intorno alle 22.40 aveva aggredito, insieme ad un complice, due ragazzi di 17 e 18 anni. Quest'ultimo era stato afferrato alle spalle e minacciato con una bottiglia di vetro infranta e costretto a consegnare il proprio portafogli. Il diciassettenne era stato invece colpito con un pugno ed afferrato per i capelli. Ma ancor prima che potessero prendere da lui, effetti personali, sono stati messi in fuga da alcuni passanti.Le indagini della Squadra Mobile della questura di Modena hanno consentito di ricostruire tutti i fatti attraverso le denunce raccolte, l'analisi dei filmati del sistema cittadino di videosorveglianza, e il riconoscimento fotografico effettuato dai giovani aggrediti. Ma al momento dell'esecuzione della ordinanza di custodia cautelare uno dei due si trovava già presso la Casa Circondariale di Modena in quanto arrestato in flagranza di reato per la tentata rapina al Parco Ducale di Modena commessa dopo solo due ore dalla rapina oggetto dell'ordinanza.