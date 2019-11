Assalto ai Portali, scontro con Polizia, ma la Volante sventa il furto

Un auto della Polizia danneggiata ed un magazzino devastato dallo sfondamento di un Suv, ma il colpo grosso alla cassaforte che un gruppo di malviventi voleva mettere a segno nella notte al centro commerciale i Portali è andato a vuoto. Grazie all'intervento della Squadra Volante, che una volta scattato l'allarme per l'avvenuto sfondamento, si è recata sul posto con diverse pattuglie, sorprendendo i ladri. Sette, forse otto, che utilizzando un Suv avevano sfondato la porta per entrare nel magazzino dove sapevano era (ed è), custodita la cassaforte. Che i ladri stavano tentando di aprire servendosi di un flessibile, quando la Polizia è arrivata. In quel momento anziché aprire la cassaforte i malviventi hanno pensato di aprirsi un varco tra le pattuglie della Polizia che nel frattempo aveva fatto cintura davanti all'uscita. Servendosi anche di una secondo auto, con a bordo un gruppo di loro che non si è fatto scrupoli a speronare una Volante, dandosi alla fuga, lasciando sul posto la cassaforte chiusa. Furto sventato. Subito scattata la ricerca dei responsabili. Fondamentali, ai fini delle indagini, l'attività delle prossime ore.