Cavezzo: auto esce di strada, muore uomo di 41 anni

Tragedia oggi pomeriggio a Cavezzo. Un uomo di 41 anni è morto in un incidente stradale verificatosi sulla via Concordia. L'auto, sulla quale viaggiavano due persone, è improvvisamente uscita di strada finendo ribaltata. Una delle due persone è morta sul colpo, l'altra è stata soccorsa dai sanitari del 118.Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco che non hanno potuto far altro che estrarre il corpo privo di vita dell'uomo.