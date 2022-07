Autobus contro autogru in pieno centro a Modena: feriti 2 passeggeri

Incidente questa sera in largo Aldo Moro a Modena, in pieno centro. Ad entrare in collisione un autobus e una autogru. Nell'impatto sono rimasti feriti due passeggeri del bus Seta. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia locale per i rilievi e per gestire il traffico. In corso di accertamento la dinamica che ha portato all'incidente.