Banda del bancomat a Nonantola, maxi esplosione alla filiale Bper

Una maxi esplosione questa notte ha mandato in frantumi la vetrina di ingresso della filiale Bper di via Roma a Nonantola. I banditi sono fuggiti con le banconote contenute nella cassaforte del bancomat dopo aver fatto saltare con l’esplosivo lo sportello automatico.Un colpo simile - anche per la potenza della esplosione - era stato messo a segno quattro mesi fa , sempre alla Bper, ma di Bastiglia. Sul fatto indagano i carabinieri che, giunti sul posto, hanno transennato l’area.Stando alle prime indagini gli autori del colpo sarebbero tre persone travisate fuggite a bordo di un’autovettura di colore nero, immediatamente ricercata dalle pattuglie dell’Arma Modena, che ha diramato le ricerche in tutta l’Emilia Romagna. Non è noto il valore complessivo delle banconote sottratte.