Bologna: braccata dal branco e violentata, in carcere giovane marocchino richiedente asilo

Risulta 'richiedente protezione speciale' il giovane marocchino arrestato per violenza sessuale a Bologna sabato notte. L'uomo è ritenuto responsabile delle violenze a sfondo sessuale subite in zona universitaria da una turista finlandese di 22 anni. La precisazione sullo status dell'arrestato, la cui istanza 'è in valutazione alla Commissione territoriale', è la Questura bolognese. Il permesso di soggiorno per protezione speciale viene rilasciato (non ancora nel caso in oggetto), ai richiedenti asilo che non possono ottenere la protezione internazionale, ma che per la Commissione territoriale sono a rischio di persecuzione o tortura in caso di ritorno nel Paese d'origine. Porterebbero direttamente a lui e alle sue gravi responsabilità le immagini dei sistemi di videosorveglianza raccolte dagli agenti della Polizia di Stato che stanno indagando sul caso.I fatti riportano alle ore 3 della notte di sabato scorso in una traversa di via Indipendena.Le volanti dell'Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato 'Due Torri-San Francesco', giunte sul posto, hanno trovato la donna 'riversa a terra e apparentemente priva di sensi'. La giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, e dai primi accertamenti è emerso, grazie alle dichiarazioni di alcuni dei cittadini che avevano chiamato la Polizia e di qualche testimone, che la donna 'era stata fatta oggetto di attenzioni sessuali, mentre era in stato di incoscienza, in Largo Respighi, da parte di un giovane originario del Marocco, che era nel gruppo di persone segnalato dai richiedenti intorno alla giovane turista e che era stato bloccato dalle volanti dopo un breve tentativo di fuga'. Le successive indagini, a cui ha partecipato anche la Squadra mobile, 'hanno permesso di raggiungere, attraverso la visione delle immagini delle telecamere presenti in centro storico, gravi indizi di reità nei confronti del fermato', che è stato quindi arrestato per violenza sessuale e portato in carcere su disposizione della Procura.