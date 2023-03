Bologna, individuata base logistica dei guerrieri vivi

Le perquisizioni sono state svolte nell'ambito di una complessa inchiesta che ha portato al momento ad indagare sette persone (due uomini di 37 e 39 anni e 5 donne di età compresa tra i 30 e i 59 anni residenti a Bologna e in altre città del centro e nord Italia) ritenuti i presunti promotori del gruppo. Le accuse contestate sono di associazione a delinquere finalizzata a commettere reati di danneggiamento e imbrattamento, ma anche di istigazione a delinquere contro personalità politiche (in alcuni episodi erano comparse scritte contro il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini). Dalle indagini è infatti emerso che, nelle chat di Telegram con cui gli attivisti comunicavano, venivano realizzati veri e propri programmi di reclutamento e addestramento di nuovi membri. Gli utenti no vax venivano indottrinati sui social, per passare poi all'azione sul campo, accompagnati dai loro 'mentori'.