Bologna, malore nel sonno uccide poliziotto 55enne: ieri i funerali

Si sono tenuti ieri mattina a Bologna i funerali di Mauro Carolingi, assistente Capo in servizio alla Sezione Polizia Stradale di Bologna morto a 55 anni vittima di un malore improvviso nel sonno. Lascia la moglie e due figli.'Mauro, uno stradalino esperto e professionale, sempre pronto e disponibile ad aiutare i colleghi più giovani ed inesperti - scrive il Siulp Bologna -. Mauro che l’esperienza l’ha maturata prestando servizio anche alla Sezione Polizia Stradale di Milano ed alla Sottosezione Polstrada di Pian del Voglio lascia un profondo vuoto tra gli amici colleghi che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorarci insieme'.Carolini è stato anche dirigente e punto di riferimento per diverse squadre giovanili di baseball degli Athletics Bologna.

