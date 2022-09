Bologna, picchia la moglie perchè veste la figlia in modo 'provocante'

Ha colpito con un pugno in faccia la moglie, provocandole una contusione giudicata guaribile in sette giorni, perché, a suo dire, aveva vestito la figlia di nove anni con un paio di pantaloni 'troppo stretti e provocanti'. Per questo motivo i Carabinieri della stazione di Alto Reno Terme, nell'Appennino bolognese, hanno adottato nei confronti dell'uomo, un 37enne italiano disoccupato, il provvedimento dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, dopo che la donna, una 29enne originaria dell'Europa dell'Est, lo ha denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'episodio, fanno sapere i militari, risale a mercoledì mattina. I Carabinieri sono intervenuti in un'abitazione di un quartiere popolare 'dopo aver ricevuto la telefonata della donna, che aveva chiesto aiuto perché era stata picchiata dal compagno al culmine di una lite'. In casa i militari hanno trovato la coppia e i tre figli minori, due maschi di sei e 10 anni e la bambina.