Carpi, negoziante del Bangladesh vendeva prodotti con data scadenza contraffatta

Ieri sera i carabinieri di Carpi, a conclusione di un controllo eseguito presso un esercizio commerciale del centro storico, hanno denunciato un cittadino del Bangladesh, residente a Carpi, titolare del negozio, poiché ha posto in vendita delle barrette di cioccolato con la data di scadenza alterata mediante abrasione dell’ultima cifra dell’anno. Nel controllo sono anche state contestate sanzioni amministrative per 1500 euro: l’uomo infatti ha omesso sia di esporre i prezzi relativi alla merce esposta in vendita, sia di esporre i cartelli indicanti il divieto di fumare. L’esercente dovrà rispondere di frode in commercio.