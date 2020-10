Carpi, ciclista travolto e ucciso da un'auto guidata da un'anziana

Incidente mortale questa mattina alle 10.40 in via dell'Industria a Carpi: un ciclista di circa 60 anni in sella a una city bike grigia è stato travolto da una Fiat 500 condotta da una anziana residente a Carpi. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari, ma l'uomo è morto durante il trasporto all’ospedale. Il ciclista non aveva con sè documenti e la polizia locale di Carpi sta effettuando ricerche per risalire alla sua identità. Per i rilievi sono intervenuti anche i carabinieri di Carpi.