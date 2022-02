Modena, nuovi controlli normativa Covid: sanzionati due locali

Ancora controlli da parte dei Carabinieri di Modena sul rispetto delle recenti norme per il contenimento della pandemia. Ieri, nel territorio della provincia, sono state controllate altre 194 persone e 12 tra attività commerciali e pubblici esercizi.

Nella mattinata, nel comune di Spilamberto, i carabinieri, nel verificare l’adeguamento alla normativa anticontagio da parte di un esercizio pubblico già trovato in difetto e sanzionato a metà di gennaio, hanno constatato la reiterata inosservanza di più misure di contenimento, procedendo nei confronti del titolare, con la sanzione amministrativa raddoppiata e applicando in quest’ultimo caso la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell’attività per tre giorni.

Nella serata, i carabinieri hanno controllato proceduto alla sanzione amministrativa nei confronti del titolare di un secondo esercizio pubblico, anche in questo caso per l’inosservanza di più misure di contenimento previste nelle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.

Ieri sera a Maranello i carabinieri hanno invece arrestato un 39enne per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del controllo di un’autovettura sospetta in sosta con all’interno due persone, i carabinieri hanno sorpreso il conducente nell’atto di cedere al passeggero un involucro, risultato essere una dose di cocaina. Più approfonditi accertamenti anche presso l’abitazione delle persone controllate hanno permesso di recuperare altre quattro dosi di sostanza. L’uomo è stato arrestato e condotto questa mattina davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo, mentre l’acquirente è stato segnalato alla locale Prefettura.