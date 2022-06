Carpi, rogo in una azienda di trattamento rifiuti

Ieri sera verso le 22.30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Fossoli di Carpi in via Romana Nord per un incendio all'aperto in una ditta raccolta trattamento rifiuti. Per domare il rogo sono rimaste al lavoro tre squadre dei vigili che hanno impegnato 6 mezzi che sono arrivati da Modena Carpi e San Felice. Le ultime operazioni di messa in sicurezza sono terminate dopo la mezzanotte.