Carpi, rubò Rolex a un suo cliente: denunciato un 44enne

Questa mattina i carabinieri di Carpi hanno denunciato un uomo carpigiano, quarantaquattrenne, residente in città, disoccupato e già conosciuto alle forze dell’ordine. A seguito di perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto un Rolex provento di un furto consumato il 6 maggio scorso ai danni di altro carpigiano, a casa del quale l’indagato aveva eseguito dei lavori di manutenzione. Inoltre l’uomo è stato denunciato per avere irregolarmente detenuto nella sua autovettura un pugnale con lama bifilare della lunghezza di 25 centimetri.

