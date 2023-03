Caso Alice Neri, sentiti in tribunale a Modena tre testimoni-chiave

Oggi incidente probatorio, rinviato il 15 febbraio , per acquisire le testimonianze di tre cittadini stranieri, connazionali e colleghi di lavoro dell'indagato che a casa avrebbero incontrato Gaaloul, che aveva gli indumenti sporchi di olio, la mattina del giorno del ritrovamento del corpo di Alice Neri.Ahmed, uno di loro, da noi intercettato al termine della sua deposizione afferma di ricordare l'incontro con Mohamed ma non il giorno. Elemento chiave nell'inchiesta. Conferma le tracce di olio ma le attibuisce cambio di olio in una macchina. 'Galoul era sempre sporco di materiali da lavoro'. - afferma 'e ci disse che aveva cambiato l'olio'.Ahmed afferma che in casa erano in tre (i tre comparsi questa mattina davanti al Giudice), ma ribadisce di non ricordare il giorno.Presenti in tribunale in una udienza che si prevede fiume, anche la moglie di Galoul e il cugino del principale indiziato, Salah, titolare della ditta in cui lavoravano i tre connazionali sentiti oggi. 'Conoscendo Mohammed non lo credo capace di una cosa simile, non ho potuto parlare con lui non mi è stata concessa una visita in carcere. L'olio sugli indumenti? Mohammed era sempre sporco di vernice olio e altri materiali utilizzati sul lavoro'. Gli chiediamo se Mohamed e Alice si conoscevano: 'Non mi risulta' e alla domanda se avesse mai parlato di Alice risponde 'no'Presente anche la moglie dell'indagato.La testimonianza verte sull'incontro tra Gaaloul e i tre connazionali.

In quella occasione il 29enne tunisino era sporco d'olio, per la difesa si tratta di un cambio d'olio alla macchina, per l'accusa potrebbe essere ricondotto all'accellerante usato per il rogo nel quale morì Alice.

Da verificare anche l'intercettazione ambientale carpita ai tre testimoni prima dell'interrogatorio in caserma dei carabinieri, intercettazione già al vaglio dell'avvocato della difesa e che ora verrà confrontata con le parole dei tre davanti al giudice.

Gianni Galeotti



Foto scattata nella udienza scorso a Gaaloul