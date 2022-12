Colpisce al volto addetto a vigilanza: arrestato per rapina un 30enne

Dopo aver asportato 3 paia di scarpe nascondendole all'interno di uno zainetto, aveva oltrepassato le barriere delle casse senza pagarle

Nella mattina di sabato la polizia di Modena ha arrestato un uomo di 30 anni per rapina. Gli agenti sono intervenuti in via Emilia Centro su segnalazione da parte di alcuni cittadini, di una violenta lite in atto in strada tra due persone, che si era spostata successivamente all'interno di un negozio che ospita una nota catena di abbigliamento.



Gli operatori sul posto hanno constatato, attraverso l'acquisizione di testimonianze e la visione delle telecamere di videosorveglianza, che il responsabile della sicurezza, impiegato in servizio di antitaccheggio, aveva sorpreso il 30enne che dopo aver asportato 3 paia di scarpe nascondendole all'interno di uno zainetto, aveva oltrepassato le barriere delle casse senza pagarle. L'uomo vistosi scoperto per guadagnarsi la fuga e l'impunità ha colpito più volte il vigilante al volto senza però riuscire nel suo intento. In attesa dell'udienza di convalida, il 30enne è stato condotto in carcere.





