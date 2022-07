Concerto di Ultimo a Modena, Finanza sequestra 150 gadget contraffatti

La Guardia di Finanza di Modena in occasione del concerto di Ultimo che si è esibito ieri allo stadio Braglia di Modena, con l’ausilio di personale della società detentrice del marchio del cantante, ha effettuato una serie di controlli che hanno consentito di denunciare due soggetti campani, con precedenti penali specifici, per il reato di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” (che prevede fino a quattro anni di reclusione e multe fino a 35.000 euro) e di sottoporre a sequestro circa 150 gadget (sciarpe, bandane) contraffatti nonché 1.200 euro circa, profitto della vendita del materiale contraffatto.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.