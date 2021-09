Condannato a 13 anni e due mesi il sindaco 'paladino dell'accoglienza'

Tredici anni e due mesi di reclusione nel processo 'Xenia': è questa la condanna inflitta dal tribunale di Locri all'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, sui presunti illeciti nella gestione dei migranti. I giudici (collegio presieduto da Fulvio Accurso) hanno quasi raddoppiato la sentenza contro Lucano, che era divenuto amministratore-simbolo di integrazione e accoglienza, rispetto a quanto chiesto dalla pubblica accusa (7 anni e 11 mesi). I giudici lo hanno ritenuto colpevole di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, truffa, peculato e abuso d’ufficio.Lucano era stato arrestato ai domiciliari il 2 ottobre 2018. Nelle 1.200 pagine della richiesta d’arresto Lucano venne definito tra le altre cose come un sindaco 'spregiudicato per aver favorito matrimoni di comodo' tra cittadini riacesi e donne straniere e per aver consentito a due cooperative, prive di requisiti, di assicurarsi il servizio della raccolta dei rifiuti urbani.

